МЧС объявило в ЮФО экстренное предупреждение из-за аномальной жары

На юге России из-за аномальной жары в 40-42 градуса МЧС распространило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. В Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях введен оранжевый уровень (пятый класс) пожароопасности.

© Пресс-служба МЧС России по Ростовской области

В Калмыкии главное управление МЧС России призывает местных жителей не бросать на землю горящие окурки и спички, а также не разбрасывать стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы и спровоцировать возгорание.

В Волгоградской области пожарные и егеря начали патрулировать местность, чтобы предотвратить ландшафтные пожары.

"Сотрудники МЧС России задействуют господствующие высоты Волгограда и области. С высоты открывается хороший обзор. Вооружившись биноклем, можно просмотреть территорию полностью и увидеть дым, возгорание и даже установить виновных лиц", - сообщили в ведомстве.

Населению также рекомендуется 7 августа не появляться на открытом солнце с 12:00 до 16:00, а находиться в помещении. Носить легкую светлую одежду из натуральных тканей, которые лучше пропускают воздух, а также головной убор и солнцезащитные очки.

Спасатели советуют пить больше воды, морсов, компотов и зеленого чая. Газировку, очень сладкие соки и алкоголь следует исключить. В еде предпочтение следует отдавать фруктам и овощам, а потребление копченых, жареных, жирных и скоропортящихся продуктов сократить.

В МЧС также напомнили, при температуре воздуха выше 35 градусов работать на улице можно только 15-20 минут. Затем следует обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут.