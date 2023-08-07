Появилось видео атаки дрона в Калужской области

В сети появилась видеозапись атаки беспилотника в Калужской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что беспилотник был сбит 7 августа в 02:30 системой противовоздушной обороны (ПВО) в Ферзиковском районе Калужской области.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет. Об этом сообщает глава региона Владислав Шапша. На кадрах от подписчиков — момент уничтожения беспилотника», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в Херсонской области заметили российские беспилотники.

Дроны «Герань-2», предположительно, пролетят через воздушное пространство этого региона и полетят в направлении Николаева.

Также «Военная хроника» писала, что группа БПЛА движется на северо-восток Харькова.