Житель Калужской области с балкона выстрелил в четырех человек

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, местный житель 1976 года рождения, находясь на балконе своей квартиры в жилом доме, произвел множественные выстрелы из предмета, схожего с пневматическим пистолетом, на улицу в сторону прохожих. По предварительным данным, выстрелы попали в четырех граждан, степень причиненного им вреда здоровью устанавливается", - говорится в сообщении.