В Днепропетровской области произошел взрыв

В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
«Взрыв раздался в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили», — уточнил он.
По словам главы областной военной администрации, в результате возгорания никто не пострадал. Лысак не раскрыл, на каком объекте произошли взрыв и пожар, отметив, что последствия происшествия уточняются.
Ночью в Харьковской области Украины области объявили воздушную тревогу, которая длилась около получаса. Накануне прозвучали 10 взрывов в Хмельницкой области, неподалеку от военного аэродрома в Староконстантинове.
Утро 7 августа в нескольких областях Украины началось также с объявления воздушной тревоги. По данным официального ресурса по оповещению жителей, сирены сначала включили в Полтавской области, затем — в Сумской и Харьковской.