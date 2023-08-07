В Днепропетровской области произошел взрыв

В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

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«Взрыв раздался в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили», — уточнил он.

По словам главы областной военной администрации, в результате возгорания никто не пострадал. Лысак не раскрыл, на каком объекте произошли взрыв и пожар, отметив, что последствия происшествия уточняются.

Ночью в Харьковской области Украины области объявили воздушную тревогу, которая длилась около получаса. Накануне прозвучали 10 взрывов в Хмельницкой области, неподалеку от военного аэродрома в Староконстантинове.