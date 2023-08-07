Минувшей ночью в Калужской области система ПВО сбила беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Дрон ликвидировали в Ферзиковском районе в 2:30 (совпадает с мск). Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Напомним, что 3 августа в Калужской области сбили семь беспилотников. Шесть дронов, которые пытались пролететь через регион, сбили ночью. Утром еще один беспилотный летательный аппарат обнаружили на юго-западе области — его также удалось ликвидировать. В инциденте никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не допущено.