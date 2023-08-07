Ребенок получил тяжелые травмы при наезде электросамокатчика в Москве

На севере Москвы пятилетнего ребенка сбил электросамокатчик. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Череповецкой улице. Мальчика доставили отделение нейрохирургии одной из столичных больниц. Он получил тяжелые травмы головы, также врачи зафиксировали у него повреждения колена и бедра.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления обстоятельств и причин случившегося.