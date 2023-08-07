Медведь сбежал из иракского самолета в Дубае

Медведь, сбежавший из ящика в грузовом отсеке иракского самолета в Дубае, вызвал задержку рейса, чем разозлил пассажиров. Ситуация вызвала ажиотаж в соцсетях, премьер-министр Ирака поручил провести расследование происшествия, сообщил Al Arabiya.

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В Иракских авиалиниях заявили, что перевозчик не виноват в побеге медведя, уточнив, что экипаж сотрудничал с властями ОАЭ, направивших специалистов, которые должны были усыпить животное и вывести из самолета. Капитан борта извинился перед пассажирами за задержку рейса. Медведя перевозили на законных основаниях, соблюдая стандарты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), добавили в авиакомпании.

Медведь направлялся в столицу Ирака, о его владельце ничего не сообщается. В издании уточнили, что в стране, особенно в ее столице Багдаде, содержание хищных диких животных стало очень популярно среди богатых людей. При этом иракские власти стремятся обеспечить соблюдение правовых положений по защите диких животных, а столичная полиция ранее призывала жителей не допускать попадания таких зверей на улицы города.