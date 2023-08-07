Россиянин рассказал о жизни после 13 лет лишения свободы за чужое преступление

«У меня забрали жену, мать, сына. Все уничтожили. Я себя знаю: со своим здоровьем и упорством я бы космонавтом стал. Вместо этого у меня множество болячек. Я сплю по три часа и не могу иначе. Всякий раз, когда ко мне на два метра приближается человек или животное, моментально подрываюсь. Осторожничаю даже там, где не надо», — рассказал он.