В Нижнем Новгороде ротвейлер напал на двух детей

В Нижнем Новгороде крупная собака напала на маленьких детей. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Нижний №1».

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По данным авторов, инцидент произошел в районе Физкультурной улицы накануне. Пес породы ротвейлер выбежал из дома и попытался напасть на ребенка трех лет. Мальчика защитил 11-летний школьник. В результате собака нанесла ему травмы живота и обеих рук.

«Сейчас ребенок в больнице, ему уже вскрывали две раны, чтобы не допустить распространения нагноения», — отмечается в публикации.