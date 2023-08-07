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В Нижнем Новгороде ротвейлер на самовыгуле искусал 11-летнего школьника

В Нижнем Новгороде крупная собака напала на маленьких детей. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Нижний №1».

В Нижнем Новгороде ротвейлер напал на двух детей
© газета.ру

По данным авторов, инцидент произошел в районе Физкультурной улицы накануне. Пес породы ротвейлер выбежал из дома и попытался напасть на ребенка трех лет. Мальчика защитил 11-летний школьник. В результате собака нанесла ему травмы живота и обеих рук.

«Сейчас ребенок в больнице, ему уже вскрывали две раны, чтобы не допустить распространения нагноения», — отмечается в публикации.

Как сообщают местные жители, крупного пса хозяин отпускает на самовыгул без намордника. Животное выходит на улицу в любое время. На данный момент неизвестно, обратились ли горожане в полицию.

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