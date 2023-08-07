В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили утром 7 августа в трех областях Украины. Такие данные опубликовал официальный ресурс по оповещению граждан.

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В 08:09 сирены включили в Полтавской области, затем — в Сумской и Харьковской. Также воздушную тревогу объявили на подконтрольных Украине территориях ДНР.

Вечером 6 августа Харьковская область Украины попала в красную зону на онлайн-карте Минцифры страны. Накануне, по данным украинского издания «Инсайдер UA», в Хмельницкой области произошло 10 взрывов. Большинство из них зафиксировали в районе военного аэродрома в Староконстантинове.

Утром этого же дня тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.