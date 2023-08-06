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В Азербайджане загорелся национальный парк

На территории Гызылагаджского национального парка на юге Азербайджана начался сильный пожар. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС страны.

В Азербайджане загорелся национальный парк
© РИА Новости

«На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на заросшей камышом территории Гызылагаджского национального парка в Нефтчалинском районе», — отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда.

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