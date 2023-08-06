Землетрясение произошло недалеко от Алматы. Об этом сообщает NUR.KZ, ссылаясь на городской Департамент по чрезвычайным ситуациям.

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По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 17 км от мегаполиса.

«Ощутимость в Алматы и ущелье Алма-Арасан составила 2 балла», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Таджикистана Умеда Юсуфи рассказала, что на территории страны 6 августа в 05.32 местного времени (03.32 мск) произошло землетрясение магнитудой 4.

До этого в китайском городе Цзинань произошло землетрясение магнитудой 5,4.