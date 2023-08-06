Мужчина с гранатой напал на подростков в Петербурге

Мужчина со страйкбольной гранатой совершил нападение на группу подростков-поклонников субкультуры фурри (люди, которые интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными — существами с человекоподобными чертами), которые в воскресенье, 6 августа, проводили пикник в Удельном парке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, злоумышленник успел выдернуть чеку, но подростки сами задержали его. Потом они передали нападавшего полиции. Взорвавшаяся граната повредила ему палец.

Один из участников встречи рассказал «Фонтанке», на встречу пришли подростки в возрасте от 14 до 19 лет. По его словам, они увидели мужчину в балаклаве, который ходил «вокруг да около».

«Мы увидели, что он выдергивает чеку. У нас ребята к нему подошли, повалили, и сразу раздался взрыв», — сказал один из участников встречи.

До этого стало известно, что Пресненский суд арестовал мужчину, который обвиняется в подрыве страйкбольной гранаты в салоне элитного спорткара, оставленного в районе «Москва-Сити».