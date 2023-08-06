Обнаруженный в море у Севастополя предмет оказался не миной
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что специалисты Черноморского флота проверили предмет, обнаруженный в море в 100 метрах от пляжа «Любимовка».
«Оказалось, что тревога ложная и это - не мина», - заметил губернатор.
Развожаев отметил, что в Севастополе все спокойно.
Кроме того, глава города выразил благодарность спецслужбам за бдительность.
Ранее губернатор сообщил, что флотские спецслужбы работают с миной. Он добавил, что специалисты постараются отбуксировать ее в безопасное место, либо, при невозможности этого, уничтожат на месте.
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