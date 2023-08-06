Власти Пакистана назвали возможную причину крушения поезда в стране

Министр железных дорог и авиации Пакистана Хаваджа Саад Рафик во время пресс-конференции заявил, что причиной схода с рельсов поезда в стране может быть техническая неисправность или саботаж. Об этом сообщает Dawn.

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«Это довольно большая авария. Причин может быть две: во-первых, это была механическая неисправность, либо неисправность была создана — это может быть саботаж. Мы проведем расследование», — сказал министр.

До этого стало известно, что в Пакистане в провинции Синд вагоны поезда Hazara Express сошли с рельсов, из-за чего погибли не менее 25 человек и более 80 были ранены.

С рельсов сошли от 5 до 10 вагонов. Движение поездов в регионе было остановлено. Восстановительные работы могут проходить до 18 часов.