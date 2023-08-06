КПП Чонгар закрыли для проезда

КПП Чонгар временно закрыли для проезда. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту стало известно в воскресенье, 6 августа. Мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ракета повредила дорожное полотно автомобильного моста, восстановительные работы уже начались.