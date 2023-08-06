КПП Чонгар закрыли для проезда
КПП Чонгар временно закрыли для проезда. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) временно закрыт для проезда», — сказано в сообщении.
Рогов призвал дождаться официальной информации и выразил надежду, что Чонгарский мост цел.
Об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту стало известно в воскресенье, 6 августа. Мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ракета повредила дорожное полотно автомобильного моста, восстановительные работы уже начались.
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