Площадь пожара под Дмитровом увеличилась до 1200 квадратных метров

Площадь пожара на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» в подмосковном Дмитрове увеличилась до 1200 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

© Вечерняя Москва

На фабрике, где произошло возгорание, планируют проверить качество воздуха.

— На место следует испытательная лаборатория для проведения замеров воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ, — сообщает Telegram-канал МЧС.

Пожар, о котором идет речь, произошел около 13:00 воскресенья, 6 августа. В спецслужбы поступило сообщение о возгорании по адресу город Дмитров, поселение Синьково, 43.

Позднее площадь возгорания увеличилась до тысячи квадратных метров.

Другое возгорание произошло недалеко от дома № 1 в Шлюзовом переулке. В помещении загорелись резина и пластиковые детали.