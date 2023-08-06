Выросло количество погибших при сходе поезда с рельсов в Пакистане

Выросло количество погибших при крушении поезда в Пакистане. Новые цифры приводит телеканал Geo.

По его данным, погибли не менее 30 человек, более 80 получили ранения. Некоторые пассажиры оказались заблокированы.

Поезд Hazara Express сошел с рельс в районе Навабшах в пакистанской провинции Синд (275 км от Карачи).

На насыпи оказались 10 вагонов поезда. Причины аварии пока не известны.

После аварии остановилось движение поездов, восстановительные работы могут занять до 18 часов. На помощь спасателям прибыли военные.