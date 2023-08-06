Возле пляжа в Крыму нашли морскую мину

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что в районе пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина.

Глава региона пояснил, что мина обнаружена на расстоянии менее 100 метров. Он пояснил, что в настоящее время она дрейфует в сторону Северной бухты.

Развожаев подчеркнул, что все оперативные службы получили сообщения об инциденте.

Спецслужбы флота, уточнил губернатор, работают с миной. Если ее состояние позволит, то будет осуществлена буксировка в безопасное место.

В случае невозможности буксировки специалисты уничтожат мину в акватории.

«Может быть громко», - предупредил Развожаев.

Напомним, что в прошлом году военно-морские силы ВСУ выставили сотни мин на подходах к основным украинским портам. Минирование осуществлялось без каких-либо планов и учета течений.