Матроса российской судоходной компании задержали по горячим следам за попытку поджога военкомата в городе Находка в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее не судимый 52-летний мужчина пришел к зданию военного комиссариата ночью и бросил в него два коктейля Молотова. Один пролетел мимо цели, вторым злоумышленнику удалось разбить стекло на первом этаже, однако зажигательная смесь не воспламенилась.

В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов мужчина во всем сознался, в настоящий момент выясняют мотивы его поступка.

По данным России, инициированные в основном жертвами телефонных мошенников.