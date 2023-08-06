В Перми прогулочный теплоход столкнулся со швартовым судном у причала

"По предварительным данным, днем 6 августа при подходе к причалу 6-го речного вокзала города Пермь прогулочный теплоход "Москва-210" совершил столкновение с швартовым теплоходом "Козьма Минин", после чего навалился на причальную стенку. На борту теплохода "Москва-210" находилось 160 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате столкновения повреждена причальная стена, деформирована ролевая рубка теплохода "Москва-210", оборван швартовый теплохода "Козьма Минин", - говорится в сообщении.