Участника СВО-инвалида избили в Забайкалье

В Забайкалье участник спецоперации на Украине , потерявший в бою ногу, подвергся нападению группы злоумышленников, сообщает Telegram-канал RT. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль, принадлежащий мужчине.

Инцидент произошел в населенном пункте Нерчинский завод. По данным канала, участника СВО избивали двое мужчин, а еще шесть человек, включая двух девушек, подбадривали нападавших. Они также оскорбляли другого участника СВО, который попытался защитить товарища.