Два человека пострадали на месте падения осколков дрона ВСУ в Подольске

Два человека пострадали на месте падения осколков беспилотника UJ-22 Airborne украинской компании UKRJET. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пострадавшими оказались 46-летний мужчина и 65-летняя женщина из села Сельхозтехника. Первый получил термический ожог предплечья, а у второй обострилась гипертоническая болезнь на фоне стресса. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Они отказались от госпитализации.

6 августа Министерство обороны России сообщило о том, что на территории Подольского района Московской области в 11:27 был сбит украинский беспилотник. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил работу военных, сумевших уничтожить беспилотник.