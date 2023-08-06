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Mash: два человека пострадали на месте падения осколков дрона ВСУ в Подольске

Два человека пострадали на месте падения осколков беспилотника UJ-22 Airborne украинской компании UKRJET. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Два человека пострадали на месте падения осколков дрона ВСУ в Подольске
© РИА Новости

По данным канала, пострадавшими оказались 46-летний мужчина и 65-летняя женщина из села Сельхозтехника. Первый получил термический ожог предплечья, а у второй обострилась гипертоническая болезнь на фоне стресса. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Они отказались от госпитализации.

6 августа Министерство обороны России сообщило о том, что на территории Подольского района Московской области в 11:27 был сбит украинский беспилотник. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил работу военных, сумевших уничтожить беспилотник.

Жительница поселка Сельхозтехника в Подольском городском округе Маргарита рассказала «Газете.Ru», что перед падением беспилотника была сильная тряска и «оглушительный шум». По словам девушки, местные жители были в панике, однако никто не предполагал, что упал дрон.

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