Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что расчеты ПВО уничтожили беспилотник, который пытался прорваться к столице.
«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника», - рассказал столичный градоначальник.
Мэр добавил, что дрон был уничтожен на подлете силами ПВО.
Собянин поблагодарил военных за их действия: «Военные молодцы».
Напомним, что ранее ВСУ также предпринимали попытки атаковать Москву с помощью беспилотников.
В частности, атаки дронов произошли 30 июля и 1 августа. Они были отражены силами ПВО.
В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку дроном по объектам на территории Московской области».
По данным ведомства, беспилотник был уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.