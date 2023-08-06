Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что расчеты ПВО уничтожили беспилотник, который пытался прорваться к столице.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника», - рассказал столичный градоначальник.

Мэр добавил, что дрон был уничтожен на подлете силами ПВО.

Собянин поблагодарил военных за их действия: «Военные молодцы».

Напомним, что ранее ВСУ также предпринимали попытки атаковать Москву с помощью беспилотников.

В частности, атаки дронов произошли 30 июля и 1 августа. Они были отражены силами ПВО.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку дроном по объектам на территории Московской области».