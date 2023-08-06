Женщина отбилась от насильника, прокусив ему ладонь

В Кабанском районе Бурятии женщина смогла дать отпор напавшему на нее злоумышленнику, мужчина пытался изнасиловать и ограбить ее. Об этом сообщает пресс-служба СК региона.

31-летний ранее судимый местный житель распивал спиртные напитки в гаражном кооперативе поселка Каменск и заметил женщину, которая шла мимо. Он напал на прохожую и попытался изнасиловать, но женщина смогла дать отпор.

Она прокусила нападавшему ладонь, исцарапала лицо и нанесла несколько ударов по голове, злоумышленник выхватил у нее из рук сумку и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, мужчину задержали.