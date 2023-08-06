В аэропорту Внуково ввели план «Ковер»

Власти ввели плане «Ковер» в аэропорту Внуково. В рамках плана временно задержаны 13 рейсов на вылет и 15 на прилёт, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Такой режим полетов вводится в том случае, если системы ПВО засекли в небе неизвестные или опасные объекты.

В данный момент все гейты закрыты, прилетающие самолеты перенаправляют в Домодедово и Шереметьево.

В частности, рейс Turkish Airlines TK413, летевший из Стамбула, приземлился соседней воздушной гавани с небольшим опозданием от расписания.

Также перенаправлены были борты, идущие из Актау, Еревана, Хургады.

В пресс-службе подтвердили введение временного ограничения на прием и выпуск самолетов. Вместе с тем, причины не озвучиваются.