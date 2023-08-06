После крушения лодок у берегов Италии пропали не менее 30 человек

Две лодки с десятками мигрантов потерпели крушение у берегов итальянского острова Лампедуза. Двое погибли, около тридцати человек пропали без вести. Об этом сообщает ANSA.

Накануне поздно вечером на остров высадились 57 мигрантов. Они рассказали, что на первой лодке было 48 человек, удалось спастись 45. На втором судне находились 42 человека, до берега добрались только 14.

Около 30 человек сейчас числятся пропавшими без вести.

Патрульные катера уже обнаружили в море два тела. Это женщина и полуторагодовалый ребенок, граждане Кот-д'Ивуара.

Сегодня полиция продолжает опрос прибывших мигрантов (47 мужчин и 10 женщин), пытаясь восстановить картину произошедшего.