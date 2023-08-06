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Сильнейший шторм накрыл ОАЭ

В ОАЭ резко ухудшилась погода. На побережье Персидского залива обрушился сильнейший шторм. В нескольких регионах обильные осадки привели к наводнениям, пишет РЕН ТВ.

Сильнейший шторм накрыл ОАЭ
© globallookpress.com

Власти эмиратов призвали население по возможности воздерживаться от поездок и оставаться в надежных укрытиях.

По данным канала, главные автомагистрали страны затоплены, на них застряли сотни машин.

Экстренные службы ликвидируют последствия шторма, освобождают дороги от многочисленных обломков, поваленных деревьев, занимаются восстановлением электроснабжения.

Метеорологи предупреждают, что «гроза в любой момент может начаться с новой силой».

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