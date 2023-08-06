Сильнейший шторм накрыл ОАЭ

В ОАЭ резко ухудшилась погода. На побережье Персидского залива обрушился сильнейший шторм. В нескольких регионах обильные осадки привели к наводнениям, пишет РЕН ТВ.

Власти эмиратов призвали население по возможности воздерживаться от поездок и оставаться в надежных укрытиях.

По данным канала, главные автомагистрали страны затоплены, на них застряли сотни машин.

Экстренные службы ликвидируют последствия шторма, освобождают дороги от многочисленных обломков, поваленных деревьев, занимаются восстановлением электроснабжения.