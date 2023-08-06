Сильнейший шторм накрыл ОАЭ
В ОАЭ резко ухудшилась погода. На побережье Персидского залива обрушился сильнейший шторм. В нескольких регионах обильные осадки привели к наводнениям, пишет РЕН ТВ.
Власти эмиратов призвали население по возможности воздерживаться от поездок и оставаться в надежных укрытиях.
По данным канала, главные автомагистрали страны затоплены, на них застряли сотни машин.
Экстренные службы ликвидируют последствия шторма, освобождают дороги от многочисленных обломков, поваленных деревьев, занимаются восстановлением электроснабжения.
Метеорологи предупреждают, что «гроза в любой момент может начаться с новой силой».
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