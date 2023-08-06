Ребенок проглотил 23 магнитных шарика в Тюменской области

Хирурги извлекли 23 магнитных шарика из желудка четырехлетнего ребенка
Хирурги Тобольской областной больницы спасли четырехлетнего мальчика с множеством инородных тел в области желудка и кишечника, ребенок проглотил магнитные шарики. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Мальчика в больницу привезли родители, он жаловался на боли в области живота, в ходе обследования медики обнаружили в брюшной полости пациента скопление инородных тел. Магниты притянулись друг к другу и соединили органы между собой, это могло вызвать непроходимость, а также грозило повреждением стенок кишечника и желудка.
«Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии, однако к некоторому количеству примагниченных частей, которые сцепили органы, доступ был возможен только с помощью рассечения брюшной полости», — сообщили в больнице.
Хирургическое вмешательство длилось около трех часов, удалось извлечь все 23 магнита. Состояние ребенка не вызывает у врачей опасений, его жизни и здоровью ничего не угрожает.