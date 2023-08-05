Сгоревший в Москве спорткар Lamborghini не принадлежал водителю
Cгоревший в Москве спорткар Lamborghini был взят в прокат за 200 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, арендовал автомобиль Кирилл С. При получении автомобиля он оставил компании в залог 300 тыс. рублей и намерен их вернуть.
Ранее сообщалось, что хозяин сгоревшей Lamborghini в Москве владел ей меньше месяца.
По данным Mash, автомобиль был выпущен производителем в 2018 году.
Сообщается, что пожар в автомобиле начался в двигателе, в задней части автомобиля. После начала пожара случайному прохожему удалось уговорить водителя остановить автомобиль, после чего тот попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, также на место происшествия прибыли пожарные службы. Попытки оказались безуспешными: автомобиль стоимостью выше 50 млн рублей полностью сгорел.