Сгоревший в Москве спорткар Lamborghini не принадлежал водителю

Cгоревший в Москве спорткар Lamborghini был взят в прокат за 200 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, арендовал автомобиль Кирилл С. При получении автомобиля он оставил компании в залог 300 тыс. рублей и намерен их вернуть.

Ранее сообщалось, что хозяин сгоревшей Lamborghini в Москве владел ей меньше месяца.

По данным Mash, автомобиль был выпущен производителем в 2018 году.