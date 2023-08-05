При пожаре в квартире на северо-востоке столицы погиб пенсионер
В результате пожара в квартире жилого дома на Проспекте Мира погиб мужчина, женщина госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«После тушения пожара в квартире на третьем этаже жилого дома на Проспекте Мира обнаружено тело мужчины 1933 года рождения. Также госпитализирована пожилая женщина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
«Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре», — уточнили в пресс-службе.