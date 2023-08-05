В Грузии нашли тело 17-го погибшего на месте схода оползня

Спасатели обнаружили тело еще одного человека на месте схода оползня в районе курорта Шови в грузинском высокогорном регионе Рача, общее число погибших достигло 17. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Грузии .

Масштабный оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". В спасательной операции участвуют четыре вертолета, а также 400 пожарных-спасателей. К настоящему времени удалось эвакуировать 210 человек. До 20 человек все еще разыскиваются. Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили ранее заявил, что среди пропавших могут быть и дети. 7 августа в республике объявлено днем траура.