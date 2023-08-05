Вагон туристического поезда опрокинулся в Ницце

Последний вагон туристического поезда опрокинулся во французской Ницце, в результате чего пострадали 11 человек, сообщил телеканал France 3 со ссылкой на пожарно-спасательные службы. Повреждения средней степени тяжести получили три человека, они госпитализированы, говорится в репортаже.

Последний вагон небольшого туристического поезда в Ницце, особенно популярного среди туристов в городе в это время года, перевернулся на Английской набережной... По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек, — сообщил телеканал.

О точных причинах аварии на данный момент неизвестно. При этом телеканал указывает, что по предварительной информации, поезд столкнулся с другим транспортным средством.

Ранее в турецкой провинции Карс пассажирский автобус сорвался с моста. По информации телеканала TRT Haber, в результате аварии погибли пять человек, еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницы Карса и Эрзурума. Уточняется, что автобус сорвался с 50-метрового моста в районе деревни Каракурт.