Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Отмечается, что землетрясение произошло в 16:01 (19.01 мск) в 47 километрах к югу от населенного пункта Джурм провинции Бадахшан. Указывается, что население Джурма составляет порядка 12,1 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 190 километров. Подчеркивается, что информации о жертвах и разрушениях нет.