При опрокидывании вагона поезда в Ницце пострадали 11 туристов

В результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в Ницце травмы получили 11 человек. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на пожарно-спасательные службы, передает РИА Новости.

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«Последний вагон небольшого туристического поезда в Ницце, особенно популярного среди туристов в городе в это время года, перевернулся на Английской набережной... По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек», — сообщает телеканал.

Также уточняется, что три человека были доставлены в больницу. О причинах аварии не сообщается, однако телеканал отмечает, что по первым признакам ясно, что столкновения с другим транспортным средством не было.

3 августа Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявляла, что на станции Голубичная Улетовского района в Забайкальском крае произошел сход четырех грузовых вагонов. По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.