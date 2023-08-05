При опрокидывании вагона поезда в Ницце пострадали 11 туристов

Во Франции сообщили о пострадавших при опрокидывании вагона туристического поезда
В результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в Ницце травмы получили 11 человек. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на пожарно-спасательные службы, передает РИА Новости.
«Последний вагон небольшого туристического поезда в Ницце, особенно популярного среди туристов в городе в это время года, перевернулся на Английской набережной... По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек», — сообщает телеканал.
Также уточняется, что три человека были доставлены в больницу. О причинах аварии не сообщается, однако телеканал отмечает, что по первым признакам ясно, что столкновения с другим транспортным средством не было.
3 августа Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявляла, что на станции Голубичная Улетовского района в Забайкальском крае произошел сход четырех грузовых вагонов. По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.
До этого в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщали, что три железнодорожные платформы для перевозки контейнеров сошли с рельсов на станции Тайга Западно-Сибирской железной дороги в Кузбассе. В ведомстве отмечали, что сход платформ произошел с опрокидыванием контейнеров с одной из них.