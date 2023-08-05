Хозяин сгоревшей Lamborghini в Москве владел ей меньше месяца

Сгоревшую в Москве люксовую иномарку Lamborghini поставили на учет только 15 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, автомобиль был выпущен производителем в 2018 году.

Сообщается, что пожар в автомобиле начался в двигателе, в задней части автомобиля. После начала пожара случайному прохожему удалось уговорить водителя остановить автомобиль, после чего тот попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, также на место происшествия прибыли пожарные службы. Попытки оказались безуспешными: автомобиль стоимостью выше 50 млн рублей полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Хилковом переулке полыхает автомобиль Lamborghini.