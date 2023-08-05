Элитный суперкар сгорел дотла в центре Москвы и попал на видео

Спортивный автомобиль марки Lamborghini сгорел в центре Москвы и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно охваченный огнем спорткар со сработавшей системой оповещения. К горящему автомобилю следует машина пожарной службы и останавливается перед ним.

По предварительным данным, автомобиль был почти полностью уничтожен и не подлежит восстановлению, уточняет канал. П