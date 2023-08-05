При взрыве в доме в Париже пострадали пять человек
В Париже в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв. Пострадали пять человек, пишет Le Figaro.
Инцидент произошел в XVIII округе Парижа в 14:30 по местному времени (15:30 мск).
На кадрах, опубликованных в интернете очевидцами, видно, что часть фасада многоквартирного дома обрушилась.
Автор статьи уточнил, что в здании работала небольшая гостиница.
Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения. Один из них находится в тяжелом состоянии.
На месте происшествия находятся специалисты экстренных служб.
О причинах взрыва пока не сообщается.
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