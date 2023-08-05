При взрыве в доме в Париже пострадали пять человек

В Париже в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв. Пострадали пять человек, пишет Le Figaro.

Инцидент произошел в XVIII округе Парижа в 14:30 по местному времени (15:30 мск).

На кадрах, опубликованных в интернете очевидцами, видно, что часть фасада многоквартирного дома обрушилась.

Автор статьи уточнил, что в здании работала небольшая гостиница.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения. Один из них находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия находятся специалисты экстренных служб.