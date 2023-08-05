При взрыве в многоквартирном доме в Париже пострадало пять человек

Пять человек пострадали при взрыве в Париже
Пять человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме во французском Париже. Об этом сообщает издание Actu.
«Как сообщила Actu Paris пожарная служба Парижа, взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Нор, 26, в 18-м округе Парижа в субботу 5 августа 2023 года примерно в 14:30 (15:30 по московскому времени. — «Газета.Ru»), — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что порядка сотни пожарных направлены на место происшествия. Жильцы уже эвакуированы из здания.
Ранее сообщалось, что число пострадавших после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Канске Красноярского края выросло до 13. Там также подчеркнули, что среди обратившихся за помощью есть двое подростков.
До этого ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщало, что из дома эвакуировали 200 человек, из них 20 детей. По последним данным регионального Минздрава, при взрыве газа пострадали 11 человек, семеро из которых госпитализированы. Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что возбудило уголовное дело за нарушение правил безопасности после взрыва.