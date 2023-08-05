При взрыве в многоквартирном доме в Париже пострадало пять человек

Пять человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме во французском Париже. Об этом сообщает издание Actu.

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«Как сообщила Actu Paris пожарная служба Парижа, взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Нор, 26, в 18-м округе Парижа в субботу 5 августа 2023 года примерно в 14:30 (15:30 по московскому времени. — «Газета.Ru»), — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что порядка сотни пожарных направлены на место происшествия. Жильцы уже эвакуированы из здания.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Канске Красноярского края выросло до 13. Там также подчеркнули, что среди обратившихся за помощью есть двое подростков.