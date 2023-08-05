В Суэцком канале затонул буксир после столкновения с танкером

Буксирное судно Суэцкого канала затонуло после столкновения с танкером. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию канала.

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Буксир затонул в фарватере из-за столкновения с танкером для сжиженного газа, который шел под флагом Гонконга. Администрация Суэцкого канала не уточнила наличие каких-либо перебоев в движении по водному пути.

В данный момент ведутся работы по подъему затонувшего судна.