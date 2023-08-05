Пропавшую в Грузии россиянку нашли мертвой
Россиянку, которая пропала в Грузии во время схода оползня, нашли мёртвой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным канала, Ксения Т. погибла во время природного бедствия на курорте Шови в высокогорном крае Рача.
Тело погибшей уже опознали её близкие.
По последним данным, из-за схода оползня на курорте Шови погибло 12 человек. Еще человек 20 ищут спасатели вместе с военными. Связь с пропавшими оборвалась после бедствия.
Оползень сошел около гостиницы «Сансет Шови 3 августа. Обрушилась большая часть горы, разрушены коттеджи и прилегающая территория.
Рамблер: главные новости