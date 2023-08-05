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Пропавшую в Грузии россиянку нашли мертвой

Россиянку, которая пропала в Грузии во время схода оползня, нашли мёртвой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, Ксения Т. погибла во время природного бедствия на курорте Шови в высокогорном крае Рача.

Тело погибшей уже опознали её близкие.

По последним данным, из-за схода оползня на курорте Шови погибло 12 человек. Еще человек 20 ищут спасатели вместе с военными. Связь с пропавшими оборвалась после бедствия.

На грузинском курорте Шови сошел оползень

Оползень сошел около гостиницы «Сансет Шови 3 августа. Обрушилась большая часть горы, разрушены коттеджи и прилегающая территория.

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