В Вологодской области сухогруз с 10 членами экипажа сель на мель

Теплоход "Геннадий Абрамов" с грузом чугуна сел на мель на 656-м км Волго-Балтийского водного пути. На судне находилось 10 членов экипажа, никто не пострадал, повреждений и пробоин нет, организована проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с посадкой на мель теплохода "Геннадий Абрамов" (судовладелец ООО "Волго-Балтийский флот") 5 августа в акватории Шекснинского водохранилища на 656-м км Волго-Балтийского водного пути", - говорится в сообщении.

Судно сняли с мели, после обследования он продолжил движение по маршруту.

"В настоящее время сухогруз снят с мели и после обследования продолжает движение в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении прокуратуры.