На Украине задержали начальника военкомата по масштабному делу об уклонистах

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали начальника районного военкомата в Киеве в рамках дела об организации нелегального выезда из страны мужчин призывного возраста. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Задержанный участвовал в масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста. Бывший начальник военкомата был сообщником разоблаченного в организации преступной схемы главы одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Организаторы незаконной отправки уклонистов за рубеж оформляли пакет фиктивных документов о непригодности мужчин к военной службе. За это они брали взятки в размере 10 тысяч долларов.