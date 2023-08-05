Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Аргентине, сообщает телеканал El Nueve.

© Газета.Ru

Эпицентр стихии находился в 45 км к северо-западу от города Аньятуйя, где проживают 20,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 592 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой свыше 7,0. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки.

По его словам, около 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула попало в зону риска.

Он отметил, что турецкие власти проводят работы по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья. Всего «планируется построить 300-350 тыс. домов, в том числе и в рамках проекта реновации.

19 июля власти Стамбула объявили о начале подготовки к возможному разрушительному землетрясению.