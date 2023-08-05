В США женщина выпила два литра воды за 20 минут и умерла

В американском штате Индиана 35-летняя женщина умерла после того, как быстро выпила два литра воды на жаре, сообщает газета Independent. По информации издания, за 20 минут она выпила полулитровых бутылки, после чего потеряла сознание. Врачам не удалось ее спасти. Причиной смерти женщины назвали водное отравление.

Кто-то сказал, что она выпила четыре бутылки воды за 20 минут. Я имею в виду, что средняя бутылка воды составляет около 16 унций (примерно 0,5 л - NEWS.ru), так что за 20 минут она выпила 64 унции (почти два литра - NEWS.ru), - сказал брат погибшей.

Газета отмечает, что незадолго до случившегося американка отдыха со своей семьей у озера Фриман. Она пожаловалась на обезвоживание и головокружение из-за высокой температуры воздуха, после чего решила выпить воды. Издание добавляет, что большое количество воды, которую выпила женщина за короткое время, привело к отеку мозга и прекращению кровотока.