В Воронеже мужчина напал на подростка в маршрутке, схватив его за горло, из-за реакции ребенка на замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

По словам матери пострадавшего, подросток ехал домой от репетитора и разговаривал по телефону с сестрой. Злоумышленнику не понравилась реакция ребенка на замечание, после чего он ударил подростка в нос и несколько раз по голове. У мальчика сломан нос.