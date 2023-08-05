В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

В Канске на востоке Красноярского края ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщается на сайте мэрии.

О происшествии стало известно 4 августа. Взрыв случился в жилом доме на улице Каландарашвили. Ударной волной разрушило квартиры, расположенные на пяти этажах дома №19. Из здания эвакуированы 200 человек, всех жителей пострадавшего подъезда направят в пункты временного размещения.

Помимо этого, очевидцы опубликовали кадры с места, на которых видно масштабы разрушений.