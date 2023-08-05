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В Якутии объявлен трехдневный траур в связи со смертью первого главы республики

В Якутии объявлен трехдневный траур в связи со смертью первого президента республики Михаила Николаева, сообщает Telegram-канал "Якутия. Оперштаб".

В Якутии объявили трехдневный траур в связи со смертью первого главы республики
© «Газета.Ru»

"Глава Якутии [Айсен Николаев] объявил траур с 5-8 августа в связи с кончиной первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева", - говорится в сообщении.

Первый президент Якутии Михаил Николаев скончался 5 августа в возрасте 85 лет. О смерти бывшего главы региона в своем Telegram-канале сообщил действующий губернатор. Отмечается, что политик скончался в Москве.

Николаев родился в 1937 году в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. Он занимал пост президента республики с декабря 1991 года до января 2002-го. До этого после тяжелой болезни скончалась супруга композитора Раймонда Паулса Лана Паула.

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