В Якутии объявили трехдневный траур в связи со смертью первого главы республики

В Якутии объявлен трехдневный траур в связи со смертью первого президента республики Михаила Николаева, сообщает Telegram-канал "Якутия. Оперштаб".

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"Глава Якутии [Айсен Николаев] объявил траур с 5-8 августа в связи с кончиной первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева", - говорится в сообщении.

Первый президент Якутии Михаил Николаев скончался 5 августа в возрасте 85 лет. О смерти бывшего главы региона в своем Telegram-канале сообщил действующий губернатор. Отмечается, что политик скончался в Москве.