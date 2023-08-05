В Приморском крае при пожаре в общежитии погибли два человека

"С помощью спасательных устройств с четвертого этажа были спасены три человека, в том числе один ребенок. Также по автолестнице с пятого этажа было спасено четыре человека, в том числе два ребенка. Был эвакуирован один человек", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.