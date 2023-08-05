В СМИ появились кадры с атакованного в Керченском проливе танкера

Telegram-канал Baza опубликовал кадры с атакованного надводным дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) танкера в Керченском проливе.

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На снимках запечатлены повреждения корпуса, жилых кают и машинного отделения, которое в результате атаки оказалось частично затопленным. До этого в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска сообщили, что на борту танкера, получившего повреждения в Керченском проливе в результате атаки украинской стороны, находятся 11 человек.

Ранее в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска заявили, что машинное отделение танкера получило повреждения в результате атаки украинской стороны в Керченском проливе. 5 августа сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено из-за угрозы атаки.